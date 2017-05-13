Массимо Каррера: «Прыгнуть с автобуса? Да что угодно! Вы увидите»
Тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов ярко отпраздновать чемпионство.
Итальянца спросили, видел ли он, как полузащитник Денис Глушаков прыгнул в толпу с машины у «Открытие Арены».
«Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом», – сказал Каррера.
«Прыгнуть с автобуса», – подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.
«Да что угодно! Вы увидите», – ответил Каррера.
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