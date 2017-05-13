Тренер Массимо Каррера заявил, что готов ярко отпраздновать чемпионство.

Итальянца спросили, видел ли он, как полузащитник прыгнул в толпу с машины у «Открытие Арены».

«Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом», – сказал Каррера.

«Прыгнуть с автобуса», – подал идею пресс-атташе «Спартака» .

«Да что угодно! Вы увидите», – ответил Каррера.

Он сделал «Спартак» первым

Самые милые празднования чемпионства «Спартака»