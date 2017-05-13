Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Прыгнуть с автобуса? Да что угодно! Вы увидите»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Денис Глушаков Леонид Трахтенберг Массимо Каррера

    Тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов ярко отпраздновать чемпионство.

    Итальянца спросили, видел ли он, как полузащитник Денис Глушаков прыгнул в толпу с машины у «Открытие Арены».

    «Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом», – сказал Каррера.

    «Прыгнуть с автобуса», – подал идею пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг.

    «Да что угодно! Вы увидите», – ответил Каррера.

    Он сделал «Спартак» первым

    Самые милые празднования чемпионства «Спартака»

    Опрос

    Сколько «Спартаку» надо потратить на трансферы перед ЛЧ?

    6061 голос 9
    • 5-15 млн евро
      6%
    • 15-35 млн евро
      84%
    • И так всех порвем
      10%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться