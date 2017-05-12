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    The Independent: трансфер Бэйла в «МЮ» летом наиболее вероятен

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл Флорентино Перес Антуан Гризманн

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может летом вернуться в Англию.

    Если мадридцы готовы будут отпустить 27-летнего валлийца, то сам он склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед».

    Источники в обоих клубах сообщают, что сейчас трансфер вероятнее, чем когда-либо за время выступлений Бэйла в «Реале».

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью еще не принял решения о возможной покупке Бэйла. Приоритетный вариант для португальца – Антуан Гризманн из «Атлетико», однако у манкунианцев возникли сложности с этой сделкой.

    Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес не хочет продавать Бэйла, но другие влиятельные люди в структуре клуба уговаривают его совершить это трансфер, чтобы инвестировать средства в новые покупки.

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