Полузащитник Гарет Бэйл может летом вернуться в Англию.

Если мадридцы готовы будут отпустить 27-летнего валлийца, то сам он склоняется к переходу в .

Источники в обоих клубах сообщают, что сейчас трансфер вероятнее, чем когда-либо за время выступлений Бэйла в «Реале».

Главный тренер «МЮ» еще не принял решения о возможной покупке Бэйла. Приоритетный вариант для португальца – Антуан Гризманн из , однако у манкунианцев возникли сложности с этой сделкой.

Кроме того, президент «Реала» не хочет продавать Бэйла, но другие влиятельные люди в структуре клуба уговаривают его совершить это трансфер, чтобы инвестировать средства в новые покупки.