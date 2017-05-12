При переезде Халка в Китай два шведа обманом получили 370 тысяч евро. Сегодня их посадили в тюрьму

Двое граждан Швеции были приговорены к тюремным срокам за то, что незаконно заработали свыше 370 тысяч евро на переходе нападающего Халка из в «Шанхай Теллэйс».

Организатором преступления был Хуссейн Барджави. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Трансфер Халка был оформлен летом прошлого года. Барджави взломал электронную почту китайского клуба. Выдавая себя за бразильского адвоката-посредника, злоумышленник добился перевода 371 тысячи 420 евро в Швецию, на счет фирмы, которая дислоцировалась в Мальме. Однако преступник не смог снять деньги, поскольку банк заблокировал их ввиду подозрительного происхождения.

Сильвия Янссон, сообщница Барджави, приговорена к полутора годам лишения свободы. Она помогала отмывать деньги.

Еще три человека проходили по делу как обвиняемые. Их роль в преступлении была признана несущественной. Они не сядут в тюрьму, но должны выплатить штрафы.