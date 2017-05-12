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    При переезде Халка в Китай два шведа обманом получили 370 тысяч евро. Сегодня их посадили в тюрьму

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Китай Халк Шанхай Теллэйс

    Двое граждан Швеции были приговорены к тюремным срокам за то, что незаконно заработали свыше 370 тысяч евро на переходе нападающего Халка из «Зенита» в «Шанхай Теллэйс».

    Организатором преступления был Хуссейн Барджави. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

    Трансфер Халка был оформлен летом прошлого года. Барджави взломал электронную почту китайского клуба. Выдавая себя за бразильского адвоката-посредника, злоумышленник добился перевода 371 тысячи 420 евро в Швецию, на счет фирмы, которая дислоцировалась в Мальме. Однако преступник не смог снять деньги, поскольку банк заблокировал их ввиду подозрительного происхождения.

    Сильвия Янссон, сообщница Барджави, приговорена к полутора годам лишения свободы. Она помогала отмывать деньги.

    Еще три человека проходили по делу как обвиняемые. Их роль в преступлении была признана несущественной. Они не сядут в тюрьму, но должны выплатить штрафы.

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