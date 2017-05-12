Клубы ФНЛ обязали иметь в заявке 5 молодых игроков

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание общего собрания Футбольной национальной лиги.

Руководители клубов приняли проекты регламентирующих документов для следующего чемпионата – основной, технический, коммерческий и финансовый регламенты.

По сравнению с нынешним сезоном в регламент турнира внесен ряд изменений. В частности, со следующего сезона клубы ФНЛ смогут вносить в стартовый протокол матча 11 запасных футболистов, а не 7, как ранее. Расширено и максимальное представительство тренерского и административного штаба – с 7 до 12 человек.

Кроме того, со следующего сезона клубы ФНЛ обязаны иметь в общей заявке как минимум 5 молодых футболистов (не старше 1997 года рождения).

После утверждения общим собранием ФНЛ проекты регламентов переданы на утверждение исполкома РФС.