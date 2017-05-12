«Лион» хочет от ЦСКА три миллиона евро за Рыбуса

Стали известны детали возможного перехода полузащитника Мачея Рыбуса из «Лиона» в .

Поляк не против сменить клуб. «Лион», летом прошлого года подписавший игрока как свободного агента, готов продать футболиста за три миллиона евро. Требования поляка по зарплате – один миллион евро в год.

Трансфер Рыбуса зависит в том числе от решения ЦСКА по продлению контрактов с двумя футболистами – защитником Георгием Щенниковым и хавбеком Зораном Тошичем. К россиянину есть определенный интерес со стороны .