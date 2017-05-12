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    «Лион» хочет от ЦСКА три миллиона евро за Рыбуса

    Теги ЦСКА Лион Рубин Премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Зоран Тошич Георгий Щенников Мачей Рыбус

    Стали известны детали возможного перехода полузащитника Мачея Рыбуса из «Лиона» в ЦСКА.

    Поляк не против сменить клуб. «Лион», летом прошлого года подписавший игрока как свободного агента, готов продать футболиста за три миллиона евро. Требования поляка по зарплате – один миллион евро в год.

    Трансфер Рыбуса зависит в том числе от решения ЦСКА по продлению контрактов с двумя футболистами – защитником Георгием Щенниковым и хавбеком Зораном Тошичем. К россиянину есть определенный интерес со стороны «Рубина».

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