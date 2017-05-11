В ответном полуфинале лиги Европы – «Сельта» (1:1; первый матч – 1:0) с поля были удалены два игрока.

На 87-й минуте, после того как испанцы сравняли счет в матче, произошла драка с участием игроков обеих команд.

Защитник «МЮ» Эрик Байи ударил , а защитник «Сельты» Факундо Ронкалья вступился за партнера и ударил ивуарийца.

Главный судья Овидиу Хацеган удалил и Байи, и Ронкалью, который минутами ранее забил гол.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.