«МЮ» – «Сельта». Байи и Ронкалья удалены за драку
В ответном полуфинале лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Сельта» (1:1; первый матч – 1:0) с поля были удалены два игрока.
На 87-й минуте, после того как испанцы сравняли счет в матче, произошла драка с участием игроков обеих команд.
Защитник «МЮ» Эрик Байи ударил Йона Гвидетти, а защитник «Сельты» Факундо Ронкалья вступился за партнера и ударил ивуарийца.
Главный судья Овидиу Хацеган удалил и Байи, и Ронкалью, который минутами ранее забил гол.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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