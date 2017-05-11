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    «МЮ» – «Сельта». Байи и Ронкалья удалены за драку

    Теги Манчестер Юнайтед Сельта Лига Европы дисквалификации судьи Факундо Ронкалья Йон Гвидетти Овидиу Хацеган Эрик Байи

    В ответном полуфинале лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Сельта» (1:1; первый матч – 1:0) с поля были удалены два игрока.

    На 87-й минуте, после того как испанцы сравняли счет в матче, произошла драка с участием игроков обеих команд.

    Защитник «МЮ» Эрик Байи ударил Йона Гвидетти, а защитник «Сельты» Факундо Ронкалья вступился за партнера и ударил ивуарийца.

    Главный судья Овидиу Хацеган удалил и Байи, и Ронкалью, который минутами ранее забил гол.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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