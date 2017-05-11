В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к .

Лига Европы

1/2 финала

Ответные матчи

Первый матч – 1:4

Первый матч – 1:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги Европы