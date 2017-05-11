Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи. «МЮ» сыграет с «Сельтой», «Лион» встретится с «Аяксом»
В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы
1/2 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 11 мая, 22.05, «Стад де Лион»
Первый матч – 1:4
- Дата проведения
- 11 мая, 22.05, «Олд Траффорд»
Первый матч – 1:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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