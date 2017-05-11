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    Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи. «МЮ» сыграет с «Сельтой», «Лион» встретится с «Аяксом»

    Теги Лион Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Лига Европы результаты

    В ответных полуфинальных матчах Лиги Европы «Лион» примет «Аякс», а «Сельта» отправится в гости к «Манчестер Юнайтед».

    Лига Европы

    1/2 финала

    Ответные матчи

    Лион Франция – Аякс Голландия
    Дата проведения
    11 мая, 22.05, «Стад де Лион»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч – 1:4

    Манчестер Юнайтед Англия – Сельта Испания
    Дата проведения
    11 мая, 22.05, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Первый матч – 1:0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Лиги Европы

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