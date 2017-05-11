Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Леонид Федун: «Залезаешь на вершину – а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия Лига чемпионов Массимо Каррера

    Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о чемпионстве.

    – Вы общались с Каррерой на базе после завоевания титула?

    – Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости. Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу.

    – 7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, – самый счастливый день в вашей жизни?

    – Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. Самый долгожданный и выстраданный.

    – К чемпионству шли, как через тернии к звездам?

    – Быстрее не получилось. К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.

    – Когда поняли, что своего не упустите? В матче с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.

    – Это я успокоительного наелся.

    – Что чувствует человек, ставший спустя 16 лет чемпионом?

    – Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползешь, скребешься, срываешь ногти и в итоге оказываешься на вершине, то кажется, что все. Смотришь – а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди.

    – Как изменится команда к этому турниру?

    – Этим будем заниматься.

    – Болельщики волнуются. Мол, Федун выиграл чемпионат и потихоньку будет отходить от дел.

    – Вы меня знаете. Если в то время я не успокоился, то сейчас тем более.

    – Какая у вас цель на Лигу чемпионов?

    – Как правильно сказал Каррера, сыграть в ту силу, в которую мы можем, – сказал бизнесмен.

    Почему чемпионом стал «Спартак»

    Опрос

    Как «Спартак» выступит в Лиге чемпионов?

    31584 голосa 66
    • Займет последнее место
      30%
    • Выйдет в Лигу Европы
      34%
    • Выйдет из группы
      36%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться