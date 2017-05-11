Леонид Федун: «Залезаешь на вершину – а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди»
Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопросы о чемпионстве.
– Вы общались с Каррерой на базе после завоевания титула?
– Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости. Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу.
– 7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, – самый счастливый день в вашей жизни?
– Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. Самый долгожданный и выстраданный.
– К чемпионству шли, как через тернии к звездам?
– Быстрее не получилось. К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.
– Когда поняли, что своего не упустите? В матче с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.
– Это я успокоительного наелся.
– Что чувствует человек, ставший спустя 16 лет чемпионом?
– Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползешь, скребешься, срываешь ногти и в итоге оказываешься на вершине, то кажется, что все. Смотришь – а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди.
– Как изменится команда к этому турниру?
– Этим будем заниматься.
– Болельщики волнуются. Мол, Федун выиграл чемпионат и потихоньку будет отходить от дел.
– Вы меня знаете. Если в то время я не успокоился, то сейчас тем более.
– Какая у вас цель на Лигу чемпионов?
– Как правильно сказал Каррера, сыграть в ту силу, в которую мы можем, – сказал бизнесмен.
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