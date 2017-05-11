Владелец Леонид Федун ответил на вопросы о чемпионстве.

– Вы общались с Каррерой на базе после завоевания титула?

– Все нормально, обо всем узнаете. Были слова радости. Такие поводы всегда объединяют и сближают, делают людей добрее друг к другу.

– 7 мая, когда «Спартак» стал чемпионом, – самый счастливый день в вашей жизни?

– Самый счастливый – когда рождались мои дети, а этот – один из самых счастливых. Самый долгожданный и выстраданный.

– К чемпионству шли, как через тернии к звездам?

– Быстрее не получилось. К сожалению, не все получается так быстро, как хотелось бы.

– Когда поняли, что своего не упустите? В матче с ЦСКА вы сидели с непроницаемым лицом.

– Это я успокоительного наелся.

– Что чувствует человек, ставший спустя 16 лет чемпионом?

– Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползешь, скребешься, срываешь ногти и в итоге оказываешься на вершине, то кажется, что все. Смотришь – а там гора еще выше. Это Лига чемпионов впереди.

– Как изменится команда к этому турниру?

– Этим будем заниматься.

– Болельщики волнуются. Мол, Федун выиграл чемпионат и потихоньку будет отходить от дел.

– Вы меня знаете. Если в то время я не успокоился, то сейчас тем более.

– Какая у вас цель на Лигу чемпионов?

– Как правильно сказал Каррера, сыграть в ту силу, в которую мы можем, – сказал бизнесмен.

Почему чемпионом стал «Спартак»