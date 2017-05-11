Болгарский полузащитник Благой Георгиев высказал мнение о своем будущем и президенте РФ Владимире Путине.

- После опыта проживания в Чечне и Татарстане не удивляет, как столько народов уживается в России?

– Россия – очень большая страна. Я не делю людей на чеченцев или татар. Есть хорошие и плохие. В Болгарии они есть, в России есть. Надо смотреть, какой человек, а не какая у него нация или место происхождения.

Мне очень нравилось и в Чечне, и в Татарстане. Казань я считаю одним из лучших городов России, который постоянно движется вперед в своем развитии. И все в городе стремятся улучшать его.

– В одном из интервью вы сказали, что – красавчик. Владимир Путин – красавчик?

– Владимир Путин, я думаю, один из самых больших красавчиков вообще в мире. Мне очень он нравится, я всегда говорю это, в том числе и в Болгарии. Для меня Путин и Кадыров – пример.

– Переубеждать людей в Болгарии на тему Путина приходилось?

– Если честно, они там все любят и Путина, и Кадырова. Все мои друзья, все люди, которых я знаю в Болгарии, они прекрасно относятся к президенту России.

– Что за предложения были из Москвы?

– «Локомотив» и «Динамо», но какой смысл сейчас об этом говорить – я играю за .

Мой контракт заканчивается в конце сезона, но я бы хотел продлить соглашение. Возможно, даже больше, чем на сезон.

Команда развивается и в игровом плане, и во всех остальных. Я бы хотел остаться и дальше помогать своим опытом, – сказал Георгиев.