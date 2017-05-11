Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, как выносились наказания по итогам финала Кубка России.

В концовке матча «Урал» – «Локомотив» (0:2) случилась драка с участием нескольких футболистов.

– На заседании было большое представительство. Были комиссар матча Куликов, судья Николаев. От «Урала» – Фидлер и Манучарян. От – помощник президента Городов, игроки Фарфан, Ари, Фернандеш.

Мы заслушали судью, параллельно рассматривали видеозапись. Изучили каждую деталь: как началась потасовка, кто дрался, кто разнимал. Плюс высказывались участники эпизодов. Игроки, все без исключения, выразили сожаление, что допустили подобное поведение. Признали, что такие действия не красят футбол. Каждый извинился.

Игроки «Урала» извинились перед и Фернандешем. Фидлер сказал, что только на записи увидел: его ударил не Фарфан, а Ари. А вот перед Ари Фидлер извиняться не стал.

Мы установили, что непосредственно в драке активно участвовали Ари, Фидлер и . Фарфан старался остановить происходящее, разнимал. На вопрос, почему Фарфан получил красную карточку, судья отметил, что разобраться в ситуации было очень сложно.

«Локомотив» просил не применять к своим футболистам санкций за драку. Но решение в итоге принято следующее: Фидлер, Манучарян и Ари дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России за массовую драку. К Фарфану дополнительных санкций не применено. Он пропустит один матч Кубка России.

Мы пытались выяснить, оскорблял ли Фернандеш Фидлера. Ведь с этого конфликта все и началось. Фернандеш утверждает, что после небольшого столкновения сказал на английском что-то вроде: «Что ты творишь?». Фидлеру послышался мат. Кто прав, выяснить невозможно. Но это в любом случае обычная словесная перепалка. Провокационных действий со стороны Фернандеша не было. И если бы в этот момент не подбежал Ари и не нанес бы удар, все могло закончиться спокойнее. Николаев дал бы двум игрокам по желтой карточке, и игра бы продолжилась.

– То есть зачинщик – Ари?

– В общем-то, да. Мы пришли именно к такому выводу.

– Можно ли было дать бразильцу большее наказание?

– Нет, это максимум по регламенту. Даже штраф не предусмотрен. Работаем с тем регламентом, который есть. Возможно, стоит внести какие-то дополнения, – сказал Григорьянц.

«Ари – г****н. Просто мразота». Драка игроков «Локомотива» и «Урала»