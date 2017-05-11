Тренер Антонио Конте высказался касательно слухов о том, что в нем заинтересован .

«У меня контракт с «Челси». Еще на два года. Когда начинаешь работать в новом клубе, есть желание продолжать это дело и улучшать результаты своего труда на протяжении многих лет. Это логично.

Без сомнений, таковы мои намерения. Но сейчас самое важное – достичь нашей цели. Есть прекрасная возможность сделать то, ради чего мы усердно работали весь сезон. Важно быть готовыми и постараться совершить этот шаг. Надо победить и затем отпраздновать это вместе», – поделился мыслями итальянец.

«Челси» осталось набрать три очка, чтобы обеспечить себе чемпионство.