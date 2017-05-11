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    КДК оштрафовал Карреру на 100 тысяч рублей за неявку на флэш-интервью и пресс-конференцию

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Массимо Каррера

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил решения, принятые по итогам матча «Спартак» – «Томь» (1:0).

    «Мы рассмотрели неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на обязательные флэш-интервью и пресс-конференцию. Решено оштрафовать его на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч за каждое нарушение.

    Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику. За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» использовали пиротехнику. За это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – сообщил функционер.

    Ранее тренер «Спартака», отвечая на вопрос о причинах неявки, заявил: «Я был очень голоден и торопился посмотреть туринское дерби».

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