Зинедин Зидан: «Не знаю, как Бензема сумел выкрутиться в эпизоде с голом Иско»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2, 4:2 по сумме двух матчей) выразил восхищение проходом форварда Карима Бензема, после которого Иско поразил ворота соперника.
«Не знаю, как Бензема сумел выкрутиться в том эпизоде, но ведь футбол – это не только голы.
Карим забивает сам, но при этом ему есть что предложить партнерам. Это главное.
Я доволен его игрой. Ему только не хватило гола, моменты у него были. Мы можем быть довольны игрой всей команды», – сказал Зидан.
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