Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Не знаю, как Бензема сумел выкрутиться в эпизоде с голом Иско»

    Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Зинедин Зидан фото Иско

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2, 4:2 по сумме двух матчей) выразил восхищение проходом форварда Карима Бензема, после которого Иско поразил ворота соперника.

    «Не знаю, как Бензема сумел выкрутиться в том эпизоде, но ведь футбол – это не только голы.

    Карим забивает сам, но при этом ему есть что предложить партнерам. Это главное.

    Я доволен его игрой. Ему только не хватило гола, моменты у него были. Мы можем быть довольны игрой всей команды», – сказал Зидан.

    Опрос

    Кто выиграет Лигу чемпионов?

    76697 голосов 167
    • Ювентус
      63%
    • Реал
      37%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться