Главный тренер Зинедин Зидан после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против (1:2, 4:2 по сумме двух матчей) выразил восхищение проходом форварда Карима Бензема, после которого поразил ворота соперника.

«Не знаю, как Бензема сумел выкрутиться в том эпизоде, но ведь футбол – это не только голы.

Карим забивает сам, но при этом ему есть что предложить партнерам. Это главное.

Я доволен его игрой. Ему только не хватило гола, моменты у него были. Мы можем быть довольны игрой всей команды», – сказал Зидан.