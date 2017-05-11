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    Зинедин Зидан: «Встреча с «Ювентусом» в финале – особенный момент для меня»

    Теги Ювентус Реал Мадрид Лига чемпионов Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «У меня в команде собраны сильные парни, мы добились выхода в финал Лиги чемпионов только благодаря им. Очень рады вновь сыграть в решающем матче.

    Я возмужал и стал игроком именно в «Ювентусе». Это великий клуб. Встреча с «Юве» в финале – особенный момент для меня. Этот клуб все еще занимает частичку моего сердца.

    Нас ждет восхитительный финал, обе команды заслужили возможность выиграть титул. Теперь нам надо хорошо подготовиться к игре, а также провести матч в чемпионате», – сказал Зидан.

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