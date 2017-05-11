Главный тренер Зинедин Зидан поделился мнением о финале Лиги чемпионов против .

«У меня в команде собраны сильные парни, мы добились выхода в финал Лиги чемпионов только благодаря им. Очень рады вновь сыграть в решающем матче.

Я возмужал и стал игроком именно в «Ювентусе». Это великий клуб. Встреча с «Юве» в финале – особенный момент для меня. Этот клуб все еще занимает частичку моего сердца.

Нас ждет восхитительный финал, обе команды заслужили возможность выиграть титул. Теперь нам надо хорошо подготовиться к игре, а также провести матч в чемпионате», – сказал Зидан.