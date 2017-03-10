Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко подтвердил, что не будет участвовать в выборах в совет .

«Я хотел переизбираться, но сейчас в лице комитета по соответствию несколько изменила критерии.

Введен новый критерий – политической нейтральности. Они хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы госслужащие и представители власти из различных стран во все органы не избирались, это их право.

Может это и правильно, но лучше бы это было сделано заранее. Это касается не только меня, в целом это коснется и моих коллег в комитете управления. Ввели критерий, и это их право. Об апелляции речи не идет – это же общественная работа, все нормально.

Мы с ФИФА выработаем модель представительства России в органах управления. В ближайшее время мы найдем решение этого вопроса, чтобы иметь там свое представительство, ничего страшного я здесь не вижу.

Впереди еще разные выборы, мы будем принимать решения по ним с учетом критериев, которые сейчас внедряются. Я уверен, мы найдем формулу взаимодействия с ФИФА», – сказал Мутко.