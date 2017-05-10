Тренер «Локомотива» сыграет в матче 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом».

«Если у вас были планы на ближайшую субботу, не связанные с футболом, срочно меняйте расписание и приезжайте в Черкизово! В матче с на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – !

Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: я видел Легенду» – сообщает инстаграм клуба.

Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. Он является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).

Летом 2016 года 43-летний Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива».