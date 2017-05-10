«Локомотив» – «Оренбург». Лоськов сыграет в матче
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сыграет в матче 28-го тура РФПЛ с «Оренбургом».
«Если у вас были планы на ближайшую субботу, не связанные с футболом, срочно меняйте расписание и приезжайте в Черкизово! В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов!
Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: я видел Легенду» – сообщает инстаграм клуба.
Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год. Он является рекордсменом клуба по количеству матчей (421) и голов (128).
Летом 2016 года 43-летний Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива».
Если у вас были планы на ближайшую субботу, не связанные с футболом, срочно меняйте расписание и приезжайте в Черкизово! 🔥🔥🔥В матче с «Оренбургом» на поле выйдет легенда нашего клуба, держатель множества рекордов «Локомотива» – Дмитрий Лоськов! Мы долго ждали этого момента, и вот он настал! Приходите на стадион, чтобы потом смело сказать: #явиделЛегенду✊
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