43-летний полузащитник Дмитрий Лоськов прокомментировал подписание контракта с до конца сезона.

– Благодарю руководство клуба и главного тренера за принятое решение. Я хотел завершить карьеру здесь, на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это была не просто встреча ветеранов футбола, а матч чемпионата России.

Понимаю, каким может стать прощальный матч. Наверняка будет борьба, возможно, очень жесткая, и никто не хочет уступить. Но я знаю, что такое футбол. Это вызов, который я принял сегодня. И мне хотелось бы достойно завершить эту историю. Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит…

– В команде все эти годы придерживали десятый номер, не отдавали новичкам. Оценили жест?

– Разумеется. Получается, это было не зря. Но я буду рад, если после меня десятый номер достанется кому-то из молодых футболистов, и он принесет славу «Локомотиву», – сказал Лоськов.