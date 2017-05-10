Окслейд-Чемберлен заинтересован в переходе в «Ливерпуль»

Вингер Алекс Окслейд-Чемберлен по окончании сезона может продолжить карьеру в .

Сообщается, что 23-летний игрок сборной Англии не прочь перебраться на «Энфилд», в том числе благодаря возможности выступать на своей любимой позиции в центре полузащиты. Именно в этом амплуа Окслейд-Чемберлена видит в «Ливерпуле» его главный тренер Юрген Клопп.

Через год хавбек может стать свободным агентом. «Арсенал» пока не предлагал ему новый контракт и готов продать за 35 миллионов фунтов.

Арсен Венгер: «Хочу, чтобы Окслейд-Чемберлен оставался игроком «Арсенала» ближайшие 10 лет»