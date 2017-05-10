Окслейд-Чемберлен заинтересован в переходе в «Ливерпуль»
Вингер «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен по окончании сезона может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Сообщается, что 23-летний игрок сборной Англии не прочь перебраться на «Энфилд», в том числе благодаря возможности выступать на своей любимой позиции в центре полузащиты. Именно в этом амплуа Окслейд-Чемберлена видит в «Ливерпуле» его главный тренер Юрген Клопп.
Через год хавбек может стать свободным агентом. «Арсенал» пока не предлагал ему новый контракт и готов продать за 35 миллионов фунтов.
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