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    Окслейд-Чемберлен заинтересован в переходе в «Ливерпуль»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Алекс Окслейд-Чемберлен

    Вингер «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен по окончании сезона может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

    Сообщается, что 23-летний игрок сборной Англии не прочь перебраться на «Энфилд», в том числе благодаря возможности выступать на своей любимой позиции в центре полузащиты. Именно в этом амплуа Окслейд-Чемберлена видит в «Ливерпуле» его главный тренер Юрген Клопп.

    Через год хавбек может стать свободным агентом. «Арсенал» пока не предлагал ему новый контракт и готов продать за 35 миллионов фунтов.

    Арсен Венгер: «Хочу, чтобы Окслейд-Чемберлен оставался игроком «Арсенала» ближайшие 10 лет»

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