«Арсенал» требует у «Ливерпуля» за Окслейд-Чемберлена 35 млн фунтов
«Ливерпуль» по-прежнему планирует приобрести полузащитника «Арсенала» Алекса Окслейд-Чемберлена, который летом 2018 года может стать свободным агентом.
Мерсисайдцы пытались купить 23-летнего игрока сборной Англии в январе, а теперь намерены повторить попытку по окончании сезона.
Сообщается, что «Арсенал» готов продать Окслейд-Чемберлена за 35 миллионов фунтов, тогда как «Ливерпуль» рассчитывает сбить цену.
В 25 матчах текущего чемпионата Англии хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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