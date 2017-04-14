«Арсенал» требует у «Ливерпуля» за Окслейд-Чемберлена 35 млн фунтов

«Ливерпуль» по-прежнему планирует приобрести полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена, который летом 2018 года может стать свободным агентом.

Мерсисайдцы пытались купить 23-летнего игрока сборной Англии в январе, а теперь намерены повторить попытку по окончании сезона.

Сообщается, что «Арсенал» готов продать Окслейд-Чемберлена за 35 миллионов фунтов, тогда как рассчитывает сбить цену.

В 25 матчах текущего чемпионата Англии хавбек забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Арсен Венгер: «Потеря Окслейд-Чемберлена нанесла бы «Арсеналу» большой урон»