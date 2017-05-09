«Реал» согласился заплатить «Атлетико» за Тео Эрнандеса на 6 млн евро больше суммы выкупа

готов заплатить большую сумму, чем сумма выкупа, чтобы приобрести у защитника Тео Эрнандеса.

Президент «Атлетико» Мигель Хиль Марин затребовал у 30 миллионов евро, что на 6 миллионов больше суммы, указанной в контракте в качестве опции выкупа. «Реал» пошел на условия руководства «матрасников».

Это связано с тем, что «сливочные» сначала провели переговоры с Эрнандесом, а только потом уведомили о желании приобрести игрока. Это прямое нарушение правил ФИФА, в связи с чем «Атлетико» мог обратиться в ФИФА с жалобой на соседей. Кроме того, 19-летний защитник уже прошел медосмотр в «Реале», до официального трансфера, что также является нарушением.

К тому же, руководство «Атлетико» осталось крайне недовольно нарушением «Реала» пакта между командами о трансферах. Представители «матрасников» после разговора с Эрнандесом убедились, что он хочет перейти в «Реал», в связи с чем решили отпустить его, выручив как можно большую сумму.

«Атлетико» потребовал у «Реала», чтобы официальная информация о трансфере футболиста появилась только после ответной игры в полуфинале Лиги чемпионов, в противном случае они пригрозили обратиться в ФИФА.

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.