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    «Реал» согласился заплатить «Атлетико» за Тео Эрнандеса на 6 млн евро больше суммы выкупа

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания возможные трансферы Алавес Тео Эрнандес

    «Реал» готов заплатить большую сумму, чем сумма выкупа, чтобы приобрести у «Атлетико» защитника Тео Эрнандеса.

    Президент «Атлетико» Мигель Хиль Марин затребовал у «Реала» 30 миллионов евро, что на 6 миллионов больше суммы, указанной в контракте в качестве опции выкупа. «Реал» пошел на условия руководства «матрасников».

    Это связано с тем, что «сливочные» сначала провели переговоры с Эрнандесом, а только потом уведомили «Атлетико» о желании приобрести игрока. Это прямое нарушение правил ФИФА, в связи с чем «Атлетико» мог обратиться в ФИФА с жалобой на соседей. Кроме того, 19-летний защитник уже прошел медосмотр в «Реале», до официального трансфера, что также является нарушением.

    К тому же, руководство «Атлетико» осталось крайне недовольно нарушением «Реала» пакта между командами о трансферах. Представители «матрасников» после разговора с Эрнандесом убедились, что он хочет перейти в «Реал», в связи с чем решили отпустить его, выручив как можно большую сумму.

    «Атлетико» потребовал у «Реала», чтобы официальная информация о трансфере футболиста появилась только после ответной игры в полуфинале Лиги чемпионов, в противном случае они пригрозили обратиться в ФИФА.

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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