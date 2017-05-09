Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антонио Конте: «Нужно постараться стать чемпионами в следующей игре. Мы заслужили это»

    Теги Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Антонио Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о победе над «Мидлсбро» (3:0).

    «Мы должны быть довольны. Мы провели отличную игру. Мои игроки показали приверженность, хорошую работу ради трех очков. На этой стадии было важно победить и использовать поражение «Тоттенхэма».

    Сейчас остался следующий шаг до титула. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к «Вест Бромвичу». 

    Это мой первый сезон в Англии, в сложном чемпионате. Я рад за своих игроков, они это заслужили. Мы показываем, что заслужили победить в премьер-лиге.

    Нужно постараться стать чемпионами в следующем матче. «Вест Бром» захочет провести с нами хорошую игру, но мы будем готовы», – сказал Конте в эфире BBC.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться