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    «Челси» осталось набрать 3 очка для победы в чемпионате Англии

    Теги Челси Мидлсбро премьер-лига Англия

    В заключительном матче 36-го тура английской премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» разгромил «Мидлсбро» (3:0).

    Благодаря этой победе лондонцы оторвались от идущего на втором месте «Тоттенхэма» на 7 очков. Обеим командам предстоит провести по 3 матча. Таким образом, для гарантированной победы в чемпионате Англии «Челси» необходимо набрать 3 очка.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

    Челси – Мидлсбро 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    8 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 23 Диего Коста, 2:0 – 34 Алонсо, 3:0 – 65 Матич.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз (Терри, 84), Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 81), Азар (Виллиан, 72), Диего Коста.
    МидлсброГьюзан, Фабио, Чемберс, Гибсон, Френд, де Рон, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 56), Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83), Даунинг.
    Предупреждения:
    Фабио (60), Бэмфорд (89).

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