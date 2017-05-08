«Челси» осталось набрать 3 очка для победы в чемпионате Англии
В заключительном матче 36-го тура английской премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» разгромил «Мидлсбро» (3:0).
Благодаря этой победе лондонцы оторвались от идущего на втором месте «Тоттенхэма» на 7 очков. Обеим командам предстоит провести по 3 матча. Таким образом, для гарантированной победы в чемпионате Англии «Челси» необходимо набрать 3 очка.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 23 Диего Коста, 2:0 – 34 Алонсо, 3:0 – 65 Матич.
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз (Терри, 84), Кэйхилл, Мозес, Фабрегас, Матич, Алонсо, Педро (Чалоба, 81), Азар (Виллиан, 72), Диего Коста.
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Мидлсбро –
Гьюзан, Фабио, Чемберс, Гибсон, Френд, де Рон, Клейтон, Форшоу (Лидбиттер, 56), Траоре (Бэмфорд, 57), Негредо (Жестед, 83), Даунинг.
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