«Челси» осталось набрать 3 очка для победы в чемпионате Англии

В заключительном матче 36-го тура английской премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне разгромил «Мидлсбро» (3:0).

Благодаря этой победе лондонцы оторвались от идущего на втором месте «Тоттенхэма» на 7 очков. Обеим командам предстоит провести по 3 матча. Таким образом, для гарантированной победы в чемпионате Англии необходимо набрать 3 очка.

Sports.ru проводит онлайн-трансляцию этого матча.

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Статистика АПЛ