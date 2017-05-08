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    Тео Эрнандес прошел медобследование в «Реале»

    Теги Реал Мадрид Атлетико примера Испания возможные трансферы Алавес Тео Эрнандес

    Защитник Тео Эрнандес сегодня прошел медицинское обследование в «Реале» и близок к переходу в мадридскую команду.

    Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому «Атлетико», а этот сезон 19-летний защитник провел в аренде в «Алавесе».

    Ранее сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет 24 миллиона евро, достиг устного соглашения со «сливочными».

    Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.

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