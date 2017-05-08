Тео Эрнандес прошел медобследование в «Реале»

Защитник Тео Эрнандес сегодня прошел медицинское обследование в и близок к переходу в мадридскую команду.

Трансферный лист французского игрока принадлежит мадридскому , а этот сезон 19-летний защитник провел в аренде в «Алавесе».

Ранее сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет 24 миллиона евро, достиг устного соглашения со «сливочными».

Подробную статистику выступлений игрока вы можете посмотреть здесь.