Полузащитник Алексис Санчес, который через год может стать свободным агентом, рассказал, на каких условиях он готов продлить контракт с лондонским клубом.

– Ваше решение зависит от участия «Арсенала» в Лиге чемпионов?

– Поживем-увидим. Сейчас хотелось бы хорошо завершить сезон – попытаться выйти в Лигу чемпионов и выиграть Кубок Англии. А потом мы с руководством клуба сядем и решим, что делать дальше.

Думаю, этот сезон сложился для меня не лучшим образом. Я ведь переходил в «Арсенал» за трофеями… Я разочарован, что мы уже не сможем выиграть в этом сезоне ни АПЛ, ни Лигу чемпионов.

– Венгер недавно заявил, что рассчитывает на то, что вы продлите контракт. Есть ли прогресс в переговорах?

– Нет, мы договорились с ним, что сядем и обсудим ситуацию в плане того, что лучше для клуба, для меня и для него. Мы условились, что поговорим об этом по окончании сезона. Если я начну рассуждать сейчас, то это будет отвлекать меня от борьбы за Лигу чемпионов и от финала Кубка, – сказал Санчес.

После 34 матчей «Арсенал» занимает в АПЛ 6-е место.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова предложить за чилийца 65 миллионов евро. На хавбека также претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».