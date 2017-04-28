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    Жозе Моуринью: «Видел Агуэро после матча – нос не сломан. Не уверен, что это удаление»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро судьи Маруан Феллайни Мартин Аткинсон

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после ничьей с «Манчестер Сити» (0:0) в матче АПЛ выразил несогласие с решением арбитра Мартина Аткинсона удалить полузащитника манкунианцев Маруана Феллайни за бодание форварда «горожан» Серхио Агуэро.

    «Аткинсон сказал мне, что, на его взгляд, это красная. Но я видел Агуэро в тоннеле – нос не сломан, голова – на месте, лицо как всегда приятное. Так что я не уверен…

    Если бы Серхио не упал на газон, то удаления не было бы. Но поскольку Феллайни предоставил ему такой шанс… Зато я точно знаю, что 15 минут мы играли вдесятером, и парни бились за ничью просто потрясающе», – сказал Моуринью.

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