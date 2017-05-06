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    Георгий Джикия: «Нам без разницы, как сыграют «Зенит» и «Терек»

    Теги Спартак Зенит Амкар Премьер-лига Россия премьер-лига Англия Терек Лестер Георгий Джикия Джейми Варди

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не будет следить за матчем «Зенит» – «Терек».

    – Нам без разницы, как они сыграют.

    – Но если «Зенит» не победит, то «Спартак» станет чемпионом.

    – Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами.

    – Вам не хочется становиться чемпионом на диване?

    – Да, хочется самим.

    – Где будете смотреть этот матч?

    – Я не буду смотреть.

    – Игроки «Лестера», когда стали чемпионами, были в квартире у Джейми Варди.

    – Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.

    – Для вас игра с «Амкаром» будет принципиальной?

    – Да. Приятно вернуться туда, где начинал свой путь в премьер-лиге. Но сейчас я игрок «Спартака», и мы едем туда за победой, – сказал футболист.

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