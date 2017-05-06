Защитник Георгий Джикия заявил, что не будет следить за матчем «Зенит» – «Терек».

– Нам без разницы, как они сыграют.

– Но если «Зенит» не победит, то «Спартак» станет чемпионом.

– Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами.

– Вам не хочется становиться чемпионом на диване?

– Да, хочется самим.

– Где будете смотреть этот матч?

– Я не буду смотреть.

– Игроки «Лестера», когда стали чемпионами, были в квартире у Джейми Варди.

– Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.

– Для вас игра с будет принципиальной?

– Да. Приятно вернуться туда, где начинал свой путь в премьер-лиге. Но сейчас я игрок «Спартака», и мы едем туда за победой, – сказал футболист.

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