Георгий Джикия: «Нам без разницы, как сыграют «Зенит» и «Терек»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не будет следить за матчем «Зенит» – «Терек».
– Нам без разницы, как они сыграют.
– Но если «Зенит» не победит, то «Спартак» станет чемпионом.
– Мы не смотрим на то, как они сыграют. Отталкиваемся от своей игры. У нас следующий матч в Перми. Будем там побеждать и становиться чемпионами.
– Вам не хочется становиться чемпионом на диване?
– Да, хочется самим.
– Где будете смотреть этот матч?
– Я не буду смотреть.
– Игроки «Лестера», когда стали чемпионами, были в квартире у Джейми Варди.
– Варди нас не звал, так что мы будем у себя дома.
– Для вас игра с «Амкаром» будет принципиальной?
– Да. Приятно вернуться туда, где начинал свой путь в премьер-лиге. Но сейчас я игрок «Спартака», и мы едем туда за победой, – сказал футболист.
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