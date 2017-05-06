Акинфеев повторил личный рекорд по числу сухих матчей в чемпионате
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил свой личный рекорд.
Голкипер не пропустил ни одного мяча в игре с «Амкаром» (2:0). Вратарь провел 16-й сухой матч в текущем чемпионате.
Акинфеев повторил свой личный рекорд, установленный в сезоне-2012/13. Тогда он не пропустил в 16 из 29 матчей.
Рекорд чемпионатов России принадлежит вратарю Сергею Овчинникову. Этот голкипер, выступая за «Локомотив» в сезоне 2002 года, не пропустил в 20 из 31 игры, включая золотой матч с ЦСКА (1:0).
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