Акинфеев повторил личный рекорд по числу сухих матчей в чемпионате

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев повторил свой личный рекорд.

Голкипер не пропустил ни одного мяча в игре с (2:0). Вратарь провел 16-й сухой матч в текущем чемпионате.

Акинфеев повторил свой личный рекорд, установленный в сезоне-2012/13. Тогда он не пропустил в 16 из 29 матчей.

Рекорд чемпионатов России принадлежит вратарю Сергею Овчинникову. Этот голкипер, выступая за «Локомотив» в сезоне 2002 года, не пропустил в 20 из 31 игры, включая золотой матч с ЦСКА (1:0).