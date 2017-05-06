«Торино» прервал победную домашнюю серию «Ювентуса», рекорд «Барселоны» устоял
В 35-м туре итальянской серии А в туринском дерби «Ювентус» дома сыграл вничью с «Торино» (1:1).
Счет в матче на 52-й минуте открыл Адем Ляйич, а Гонсало Игуаин на 92-й минуте спас хозяев от поражения.
Таким образом, прервалась домашняя серия «Ювентуса» из 33 побед подряд. В последний раз команда в чемпионате не выигрывала на своем поле в сентябре 2015 года. Тогда была ничья с «Фрозиноне» (1:1).
Рекорд в топ-5 лигах принадлежит «Барселоне». Каталонский клуб в период с 1958 по 1960 год одержал в чемпионате Испании 39 домашних побед подряд.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 6 мая, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
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Ювентус –
Нето, Лихтштайнер, Бонуччи, Бенатия, Асамоа, Ринкон (Пьянич, 69), Хедира, Куадрадо, Дибала (Алекс Сандро, 80), Стураро (Игуаин, 56), Манджукич.
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Торино –
Харт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро, Аккуа, Базелли (Оби, 75), Яго Фальке (Итурбе, 83), Ляйич, Бойе (Бенасси, 63), Белотти.
- Удаление:
- Аккуа (57).
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