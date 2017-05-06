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    «Торино» прервал победную домашнюю серию «Ювентуса», рекорд «Барселоны» устоял

    Теги Торино Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания Гонсало Игуаин Адем Ляйич

    В 35-м туре итальянской серии А в туринском дерби «Ювентус» дома сыграл вничью с «Торино» (1:1).

    Счет в матче на 52-й минуте открыл Адем Ляйич, а Гонсало Игуаин на 92-й минуте спас хозяев от поражения.

    Таким образом, прервалась домашняя серия «Ювентуса» из 33 побед подряд. В последний раз команда в чемпионате не выигрывала на своем поле в сентябре 2015 года. Тогда была ничья с «Фрозиноне» (1:1).

    Рекорд в топ-5 лигах принадлежит «Барселоне». Каталонский клуб в период с 1958 по 1960 год одержал в чемпионате Испании 39 домашних побед подряд.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ювентус – Торино 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    6 мая, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 52 Ляйич, 1:1 – 90 Игуаин.
    ЮвентусНето, Лихтштайнер, Бонуччи, Бенатия, Асамоа, Ринкон (Пьянич, 69), Хедира, Куадрадо, Дибала (Алекс Сандро, 80), Стураро (Игуаин, 56), Манджукич.
    ТориноХарт, Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро, Аккуа, Базелли (Оби, 75), Яго Фальке (Итурбе, 83), Ляйич, Бойе (Бенасси, 63), Белотти.
    Предупреждения:
    Моретти (13), Аккуа (38), Молинаро (42), Асамоа (51), Дибала (53), Куадрадо (76).
    Удаление:
    Аккуа (57).

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