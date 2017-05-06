ЦСКА победил «Амкар» и поднялся на 2-е место

В стартовом матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Амкар» (2:0).

Армейцы набрали 53 очка и поднялись на вторую строчку в таблице, правда, у «Зенита» есть матч в запасе.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ