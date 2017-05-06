ЦСКА победил «Амкар» и поднялся на 2-е место
В стартовом матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Амкар» (2:0).
Армейцы набрали 53 очка и поднялись на вторую строчку в таблице, правда, у «Зенита» есть матч в запасе.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 6 мая, 14.00, «стадион Звезда»
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Амкар –
Хомич, Занев, Конде, Идову, Зайцев, Костюков (Баланович, 46), Комолов (Гасилин, 65), Гиголаев (Салугин, 79), Голь, Милькович, Бодул.
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ЦСКА –
Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий (Васин, 19), Щенников, Березуцкий, Вернблум, Натхо, Головин, Фернандес, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72).
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