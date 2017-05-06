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    ЦСКА победил «Амкар» и поднялся на 2-е место

    Теги ЦСКА Амкар Премьер-лига Россия

    В стартовом матче 27-го тура РФПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Амкар» (2:0).

    Армейцы набрали 53 очка и поднялись на вторую строчку в таблице, правда, у «Зенита» есть матч в запасе.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию этой игры.

    Амкар – ЦСКА 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    6 мая, 14.00, «стадион Звезда»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 60 Чалов, 0:2 – 65 Натхо.
    АмкарХомич, Занев, Конде, Идову, Зайцев, Костюков (Баланович, 46), Комолов (Гасилин, 65), Гиголаев (Салугин, 79), Голь, Милькович, Бодул.
    ЦСКААкинфеев, Игнашевич, Березуцкий (Васин, 19), Щенников, Березуцкий, Вернблум, Натхо, Головин, Фернандес, Витиньо (Миланов, 87), Чалов (Ионов, 72).
    Предупреждения:
    Зайцев (36), Конде (65), Салугин (90).

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