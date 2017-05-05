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    Геннадий Орлов: «Разные болельщики хотят меня отстранить все время. Что поделаешь? Такая профессия»

    Теги ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия телевидение Геннадий Орлов Газпром-Медиа Матч ТВ

    Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопросы о своей работе.

    – Вы сказали, что каждый матч, который вы комментируете, «Зенит» выигрывает. Это так?

    – Не проигрывает. Были ничьи. Значит, я счастливый. Мне везет.

    – Не боитесь, что болельщики ЦСКА попробуют как-то вас отстранить?

    – Да не только болельщики ЦСКА, разные болельщики хотят меня все время отстранить. Но что поделаешь? Это моя такая профессия. Все хотят кого-то отстранить, – сказал Орлов.

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