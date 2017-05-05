Комментатор Геннадий Орлов ответил на вопросы о своей работе.

– Вы сказали, что каждый матч, который вы комментируете, выигрывает. Это так?

– Не проигрывает. Были ничьи. Значит, я счастливый. Мне везет.

– Не боитесь, что болельщики попробуют как-то вас отстранить?

– Да не только болельщики ЦСКА, разные болельщики хотят меня все время отстранить. Но что поделаешь? Это моя такая профессия. Все хотят кого-то отстранить, – сказал Орлов.