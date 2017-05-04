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    Президент «Армавира»: «Никогда не видел, чтобы судья ударил игрока»

    Теги судьи ПФЛ Россия второй дивизион Ротор Андрей Мязин ФК Армавир Валентин Климко

    Президент «Армавира» Валентин Климко высказался о полугодичной дисквалификации нападающего Андрея Мязина за удар судьи Сергея Смирнова головой в матче второго дивизиона против «Ротора».

    – На мой взгляд, это абсолютно не спорные, а четко трактуемые моменты. Когда игрока двумя руками валят в штрафной площади, а судья стоит рядом и все видит, то тут двух решений быть не может. Или второй момент: футболиста так держат в штрафной, что рвут ему футболку, опять же, на глазах судьи. Как такое возможно? Судья либо слепой, либо неквалифицированный. Третий эпизод: судья правильно дал продолжить игру после фола игрока «Ротора», но в таком случае при первой же остановке матча должен был показать сопернику предупреждение. Этого не произошло.

    Четвертый эпизод: нашего футболиста в районе углового флага грубо бьют по ногам сзади. Стопроцентная красная карточка! А судья дает только желтую. Снова возникает вопрос в квалификации данного арбитра. А затем рефери показывают всю свою сущность уже окончательно. Я такого никогда не видел, чтобы судья ударил футболиста.

    - Но, несмотря на все это, вам удалось победить «Ротор».

    – Если бы мы проиграли, заткнул бы свой рот и ничего бы не говорил на эту тему, чтобы это не выглядело как оправдание. Судейство бывает всякое – во второй лиге особенно. Это понятно. Но когда всю игру – и это мы на видео показали только явные вещи – судья своими решениями по сути «убивает» команду, а ребята, вопреки всему, играя против 12 человек, выигрывают, то мне хочется защитить своих футболистов. И обратить внимание на этот беспредел. После ничейной игры с «Чайкой», которую судил этот же арбитр – Смирнов из Кисловодска, я ничего не выкладывал. Хотя претензии были. И по игре с «Ротором» я ничего не комментировал, а просто сделал так, чтобы везде появилось видео этих моментов. Теперь мне интересно, какое решение по этому арбитру будет принято в судейском корпусе. Чтобы понимать, что у нас с футболом происходит, – сказал Климко.

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