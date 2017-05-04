«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи стадиона
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Терек».
Во время игры с «Уралом» (5:2) громкая связь на «Ахмат-Арене» использовалась для поддержки грозненской команды. За это «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей, как сообщил руководитель КДК Артур Григорьянц.
«Урал» наказан за позднее прибытие на стадион, повлекшее задержку предматчевого совещания. Екатеринбургский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.