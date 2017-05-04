Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи стадиона

    Теги Премьер-лига Россия Терек Урал КДК РФС Ахмат-Арена Артур Григорьянц

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Терек».

    Во время игры с «Уралом» (5:2) громкая связь на «Ахмат-Арене» использовалась для поддержки грозненской команды. За это «Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей, как сообщил руководитель КДК Артур Григорьянц.

    «Урал» наказан за позднее прибытие на стадион, повлекшее задержку предматчевого совещания. Екатеринбургский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

    «Терек» и «Урал» повеселились

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться