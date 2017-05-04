«Терек» оштрафован на 100 тысяч рублей за поддержку команды по громкой связи стадиона

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Терек».

Во время игры с (5:2) громкая связь на «Ахмат-Арене» использовалась для поддержки грозненской команды. За это оштрафован на 100 тысяч рублей, как сообщил руководитель КДК Артур Григорьянц.

«Урал» наказан за позднее прибытие на стадион, повлекшее задержку предматчевого совещания. Екатеринбургский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

«Терек» и «Урал» повеселились