Тренер Массимилиано Аллегри после победы над «Монако» (2:0) похвалил голкипера и защитника Андреа Бардзальи.

«Джиджи – лучший в мире вратарь. И он продемонстрировал это в матче с . Лучшие игроки выходят на первый план в такие вечера.

Учитывая характеристики «Монако», сильные стороны соперника, а также отсутствие Хедиры, мне нужен был футболист, который справился бы с опекой и хорошо действовал бы в воздухе. Поэтому я выпустил Бардзальи. И он провел матч великолепно.

Все защитники отыграли очень здорово. Такие матчи показывают, насколько хороши эти футболисты», – передал впечатления итальянец.

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