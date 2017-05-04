Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимилиано Аллегри: «Буффон показал, что он лучший в мире вратарь»

    Теги Монако Андреа Бардзальи Ювентус Джанлуиджи Буффон Лига чемпионов Сами Хедира Массимилиано Аллегри

    Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Монако» (2:0) похвалил голкипера Джанлуиджи Буффона и защитника Андреа Бардзальи.

    «Джиджи – лучший в мире вратарь. И он продемонстрировал это в матче с «Монако». Лучшие игроки выходят на первый план в такие вечера.

    Учитывая характеристики «Монако», сильные стороны соперника, а также отсутствие Хедиры, мне нужен был футболист, который справился бы с опекой и хорошо действовал бы в воздухе. Поэтому я выпустил Бардзальи. И он провел матч великолепно.

    Все защитники отыграли очень здорово. Такие матчи показывают, насколько хороши эти футболисты», – передал впечатления итальянец.

    «Ювентус» вернулся. И ждет реванша с «Реалом»

    Опрос

    Кто выиграет Лигу чемпионов?

    22819 голосов 125
    • Ювентус
      63%
    • Реал
      37%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться