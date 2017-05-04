Массимилиано Аллегри: «Буффон показал, что он лучший в мире вратарь»
Тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Монако» (2:0) похвалил голкипера Джанлуиджи Буффона и защитника Андреа Бардзальи.
«Джиджи – лучший в мире вратарь. И он продемонстрировал это в матче с «Монако». Лучшие игроки выходят на первый план в такие вечера.
Учитывая характеристики «Монако», сильные стороны соперника, а также отсутствие Хедиры, мне нужен был футболист, который справился бы с опекой и хорошо действовал бы в воздухе. Поэтому я выпустил Бардзальи. И он провел матч великолепно.
Все защитники отыграли очень здорово. Такие матчи показывают, насколько хороши эти футболисты», – передал впечатления итальянец.
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