Икарди сделал татуировку на все тело
Капитан «Интера» Мауро Икарди продемонстрировал новую татуировку.
24-летний аргентинский форвард на протяжении пяти месяцев трижды ходил к салон к знакомому мастеру, чтобы закончить тату.
На татуировке изображены лев со львятам. На тело также нанесены имена его жены Ванды Нары и детей.
Подробную статистику выступлений Икарди смотрите здесь.
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