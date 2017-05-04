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    Икарди сделал татуировку на все тело

    Теги Интер серия А Италия светская хроника фото Мауро Икарди

    Капитан «Интера» Мауро Икарди продемонстрировал новую татуировку.

    24-летний аргентинский форвард на протяжении пяти месяцев трижды ходил к салон к знакомому мастеру, чтобы закончить тату.

    На татуировке изображены лев со львятам. На тело также нанесены имена его жены Ванды Нары и детей.

    Подробную статистику выступлений Икарди смотрите здесь.

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