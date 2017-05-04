Главный тренер Массимилиано Аллегри поделился мнением о победе над (2:0) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Нужно отдать должное команде, потому что сегодня было совсем не легко. У «Монако» очень техничная команда. Мы допускали очень мало ошибок, и Буффон сделал важный сэйв при счете 0:0.

Когда мы повели в счете, у наших ворот было несколько опасных кроссов, Алвес поздно возвращался, а там оставался только Бардзальи. Но в целом мы должны быть довольны. Нас еще ждет второй матч, и это еще одна серьезная игра.

В начале матча мы играли очень хорошо, но потом качественные игроки «Монако» создали нам проблемы. Мы слишком часто уходили за своими игроками, особенно Манджукич, хотя нужно было держать зону.

Во втором тайме стало получше, за исключением того, что Дани Алвес слишком увлекался атакой и позволял соперникам оставаться два в один с Бардзальи.

Мы могли сыграть получше тактически, но мы забили гол в контратаке, а это сильная сторона «Монако». Это сложный соперник, они хорошо играют в линию, и нужно либо пасовать вперед, либо, если не получается, удерживать мяч.

Я очень зол на Пьянича, потому что он может стать одним из трех лучших полузащитников мира. Но каждый раз, когда он делает неточный пас, он ведет себя, будто наступил конец света. Ему нужно оставаться спокойным и расслабиться, потому что его потенциал проявляется лишь частично», – сказал Аллегри.