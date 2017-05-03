Чемпион Индии готов к голодовке «до истощения и смерти», если его не пустят в новую лигу

Действующий чемпион Индии «Аиджал» пригрозил голодовкой в ответ на планы руководства лиги о реорганизации соревнования.

Сейчас в Индии параллельно существуют два турнира – чемпионат и Суперлига. «Аиджал» в сезоне-2016/17 выиграл чемпионат, а с нового сезона в рамках масштабной реформы в Суперлигу должны перейти три клуба, выступающие в чемпионате. «Аиджал», несмотря на завоевание золота, не попал в предварительный список.

«Мы отправили руководству лиги запрос на сохранение прописки в высшем дивизионе Индии.

Если клуб не получит положительного ответа, то обратится в министерство спорта Индии, к премьер-министру Индии и президенту Конфедерации футбола Азии.

Если и это не принесет успеха, то нам останется только начать международные протесты с демонстрациями у штаб-квартиры или Конфедерации футбола Азии, у офиса суперлиги Индии. Готовы к проведению голодовки до полного истощения и смерти», – говорится в заявлении команды.