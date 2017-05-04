Перес выделит 40 млн евро на премии для команды в случае победы «Реала» в примере и Лиге чемпионов

Футболистов ожидают солидные премиальные, если они сумеют оформить золотой дубль, выиграв и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов.

Президент мадридцев выделит 40 миллионов евро, заработанных на участии в Лиге чемпионов, чтобы премировать команду.

Клуб уже заработал в этом году порядка 30 миллионов евро от : 12,7 млн – фиксированная выплата за участие на групповом этапе, 1,5 млн – за каждую победу в группе, 500 тысяч – за каждую ничью, 6 млн – за победу в 1/8 финала, 6,5 млн – за выход в полуфинал, где «Реал» и «Атлетико» разыгрывают еще 7,5 млн евро.

Победитель турнира получит 15 миллионов евро, финалист – 11. Также порядка 20 миллионов евро клуб может получить за права на телетрансляции. В общей сложности победитель Лиги чемпионов может заработать до 75 миллионов евро.

В случае победы в обоих турнирах руководство клуба распределит бонусы следующим образом: 36 миллионов евро – 24 футболистам первой команды (по 1,5 миллиона каждому), 2 миллиона – главному тренеру .

Еще еще 2 миллиона будут распределены между тренерским штабом, одиннадцатью игроками академии, заявленными на Лигу чемпионов в «списке Б», а также персоналом, работающим с первой командой.

В последний раз подобный золотой дубль «Реал» делал 59 лет назад – в сезоне-1957/58.

Криштиану побеждает возраст. И уничтожает «Атлетико»