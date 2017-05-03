Капитан Данни рассказал о ситуации с возможным продлением соглашения с питерским клубом.

– У вас через месяц заканчивается контракт.

– Без новостей. Никаких разговоров на эту тему не было. Ни про «Зенит», ни про другие клубы, другие страны. Я жду. Только бог знает, что будет дальше.

Если предложений не будет, то я закончу карьеру, буду проводить время с семьей. В Петербурге или в Португалии – не знаю. Если переедем в Португалию, то не в Фуншал, а в Лиссабон. Потому что моим детям нужна хорошая школа, образовательная и футбольная.

Впрочем, заканчивать карьеру я не хочу, после трех операций чувствую себя хорошо, чувствую себя молодым, – сказал .