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    Данни: «Если предложений не будет – закончу карьеру»

    Теги Зенит Данни Премьер-лига Россия

    Капитан «Зенита» Данни рассказал о ситуации с возможным продлением соглашения с питерским клубом.

    – У вас через месяц заканчивается контракт.

    – Без новостей. Никаких разговоров на эту тему не было. Ни про «Зенит», ни про другие клубы, другие страны. Я жду. Только бог знает, что будет дальше.

    Если предложений не будет, то я закончу карьеру, буду проводить время с семьей. В Петербурге или в Португалии – не знаю. Если переедем в Португалию, то не в Фуншал, а в Лиссабон. Потому что моим детям нужна хорошая школа, образовательная и футбольная.

    Впрочем, заканчивать карьеру я не хочу, после трех операций чувствую себя хорошо, чувствую себя молодым, – сказал Данни.

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