Данни: «Спартак» – обычная команда. Им очень часто везло»
Капитан «Зенита» Данни поделился мнением о чемпионской гонке со «Спартаком».
- Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, «Спартак» уверенно лидирует, но сражаться надо до конца.
- За эти 12 лет нынешний «Спартак» – сильнейший из тех, что вы видели?
– Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат.
«Спартак» в этом году – обычная команда, — сказал Данни.
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