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    Данни: «Спартак» – обычная команда. Им очень часто везло»

    Теги Спартак Зенит Данни Премьер-лига Россия

    Капитан «Зенита» Данни поделился мнением о чемпионской гонке со «Спартаком».

    - Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, «Спартак» уверенно лидирует, но сражаться надо до конца.

    - За эти 12 лет нынешний «Спартак» – сильнейший из тех, что вы видели?

    – Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат.

    «Спартак» в этом году – обычная команда, — сказал Данни.

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    Почему «Спартак» – чемпион?

    53815 голосов 106
    • Каррера – монстр
      35%
    • Сложилась настоящая команда
      34%
    • Главные соперники провалились
      29%
    • Другая причина (расскажите в комментариях)
      2%

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