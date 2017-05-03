Капитан «Зенита» Данни поделился мнением о чемпионской гонке со .

- Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, «Спартак» уверенно лидирует, но сражаться надо до конца.

- За эти 12 лет нынешний «Спартак» – сильнейший из тех, что вы видели?

– Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат.

«Спартак» в этом году – обычная команда, — сказал .