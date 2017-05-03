Главный тренер Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Атлетико» (3:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели классный матч. Забить три мяча нелегко. Мы открыли счет и превзошли соперника по моментам в первом тайме. Рады тем, как сложилась игра. Здорово, что забили три мяча и при этом не пропустили. Отлично знаем, как важны голы на чужом поле.

Ход матча и счет на табло скажет вам, как здорово мы сыграли. Но впереди ответный матч. Надо работать и бороться за финал. Уверен, что на поле легко не будет.

Мы довольны и можем наслаждаться успехом, но впереди еще долгий путь. Не думаю, что ребята уже видят себя в финале.

Криштиану – прирожденный бомбардир. Он уникален. Все игроки были на высоте. Мы знали, что надо было делать, и сыграли так, как хотели. Сегодня Иско играл роль десятки и отлично справился с задачей. Блестяще сыграли Асенсио и Лукас Васкес. Но и в защите мы смотрелись не хуже, чем в нападении. Я доволен работой каждого игрока.

Мы еще ничего не выиграли. Забить три мяча и не пропустить в матче с таким непростым соперником – очень нелегко. Теперь надо продолжать в том же духе. С нашим оружием мы можем обыграть любую команду. Мы здорово начали матч, первые 30 минут были фантастическими. Мы показали отменную реализацию и хорошо читали игру.

В футболе нет такого понятия, как легкий матч. Чтобы выйти в финал, мы должны хорошо сыграть на выезде.

Мне повезло, что у меня в команде такие футболисты. Стараемся играть в свой футбол и получать удовольствие. Это работает, ведь у нас замечательные игроки с правильным подходом к делу», – сказал Зидан.