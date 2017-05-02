Главный тренер Юрий Семин поделился впечатлениями после победы над (2:0) в финале Кубка России. Матч закончился дракой, в которой участвовали почти все игроки команд.

«Эмоции такие, как будто в первый раз выиграл, а это уже мой 6-й и 7-й, если брать игровую карьеру. Но для меня этот, наверное, самый счастливый.

Не разобрался, что там произошло в концовке, какая-то сложная ситуация, провокационная. Но это футбол, все бывает.

Очень и очень понравилась мне сегодня команда, она была настоящей командой», – сказал Семин в эфире канала «Матч ТВ».

в качестве главного тренера в 5-й раз стал победителем Кубка России. Ранее он побеждал в сезонах 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, и 2000/2001.

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