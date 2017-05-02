Национальный совет по этике Франции может рассмотреть высказывания президента Нассера Аль-Хелайфи.

Функционер раскритиковал судью Рудди Буке после матча с «Ниццей» (1:3).

«Спасибо, месье, за то, что убили матч. Браво, браво!» – саркастически сказал Аль-Хелайфи.

«Это важное поражение, ситуация расстраивает. Если мы должны прогрессировать, то и рефери тоже.

Мы проиграли не из-за судьи. Я не об этом говорю. Но в целом уровень судейства в чемпионате можно улучшить», – уточнил президент «ПСЖ» в разговоре с журналистами.

Национальный совет по этике связался с дисциплинарной комиссией лиги 1 по поводу высказываний Аль-Хелайфи.