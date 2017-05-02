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    Президент «ПСЖ»: «Спасибо судье, что убил матч с «Ниццей». Браво!»

    Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция судьи Рудди Буке Нассер Аль-Хелайфи

    Национальный совет по этике Франции может рассмотреть высказывания президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи.

    Функционер раскритиковал судью Рудди Буке после матча с «Ниццей» (1:3).

    «Спасибо, месье, за то, что убили матч. Браво, браво!» – саркастически сказал Аль-Хелайфи.

    «Это важное поражение, ситуация расстраивает. Если мы должны прогрессировать, то и рефери тоже.

    Мы проиграли не из-за судьи. Я не об этом говорю. Но в целом уровень судейства в чемпионате можно улучшить», – уточнил президент «ПСЖ» в разговоре с журналистами.

    Национальный совет по этике связался с дисциплинарной комиссией лиги 1 по поводу высказываний Аль-Хелайфи.

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