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    «Барселона» может приобрести Аспиликуэту или Хенрихса в случае неудачи с трансфером Бельерина

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    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта попал в сферу интересов «Барселоны».

    Каталонский клуб намерен рассмотреть этот вариант в случае неудачи в переговорах с защитником «Арсенала» Эктором Бельерином.

    Также «Барселона» следит за выступлением 20-летнего защитника «Байера» Бенджамина Хенрихса.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена купить двух крайних защитников и центрхава на 100 миллионов евро. Клуб рассчитывает потратить на Бельерина около 30 миллионов евро.

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