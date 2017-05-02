«Барселона» может приобрести Аспиликуэту или Хенрихса в случае неудачи с трансфером Бельерина

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб намерен рассмотреть этот вариант в случае неудачи в переговорах с защитником «Арсенала» Эктором Бельерином.

Также «Барселона» следит за выступлением 20-летнего защитника «Байера» Бенджамина Хенрихса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена купить двух крайних защитников и центрхава на 100 миллионов евро. Клуб рассчитывает потратить на Бельерина около 30 миллионов евро.