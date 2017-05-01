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    «Барселона» намерена купить двух крайних защитников и центрхава на 100 млн евро

    Теги Жереми Матье премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Туран Марко Верратти Эктор Бельерин Тео Эрнандес

    «Барселона» определилась с трансферными целями на межсезонье.

    Сообщается, что летом каталонцы намерены приобрести правого и левого защитников, а также центрального хавбека.

    В шорт-лист «Барселоны» входят фулбеки Эктор Бельерин («Арсенал»), Тео Эрнандес («Алавес», права принадлежат «Атлетико»), полузащитники Филиппе Коутиньо («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»).

    Трансфер Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, Эрнандеса – в 24 миллиона, тогда как Коутиньо и Верратти стоят гораздо дороже, поэтому в сумме «Барселоне» понадобится около 100 миллионов.

    Такими средствами клуб в настоящее время не располагает, и ожидается, что каталонцы расстанутся по меньшей мере с двумя игроками – Жереми Матье и Ардой Тураном.

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