«Барселона» намерена купить двух крайних защитников и центрхава на 100 млн евро

определилась с трансферными целями на межсезонье.

Сообщается, что летом каталонцы намерены приобрести правого и левого защитников, а также центрального хавбека.

В шорт-лист «Барселоны» входят фулбеки Эктор Бельерин («Арсенал»), Тео Эрнандес («Алавес», права принадлежат «Атлетико»), полузащитники («Ливерпуль») и Марко Верратти («ПСЖ»).

Трансфер Бельерина оценивается в 30 миллионов евро, Эрнандеса – в 24 миллиона, тогда как Коутиньо и Верратти стоят гораздо дороже, поэтому в сумме «Барселоне» понадобится около 100 миллионов.

Такими средствами клуб в настоящее время не располагает, и ожидается, что каталонцы расстанутся по меньшей мере с двумя игроками – и Ардой Тураном.