Матчи 30-го тура чемпионата России начнутся в 15.00 по московскому времени

определила время начала матчей 30-го тура чемпионата.

Все игры должны стартовать в 15.00 по московскому времени. Матчи состоятся в воскресенье, 21 мая.

В рамках заключительного тура премьер-лиги пройдут следующие игры:

«Арсенал» – ;

«Амкар» – «Рубин»;

ЦСКА – «Анжи»;

– «Ростов»;

«Уфа» – «Урал»;

«Локомотив» – ;

«Томь» – «Краснодар»;

«Крылья Советов» – .