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    Матчи 30-го тура чемпионата России начнутся в 15.00 по московскому времени

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФПЛ Терек Урал Анжи Томь Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа календарь

    РФПЛ определила время начала матчей 30-го тура чемпионата.

    Все игры должны стартовать в 15.00 по московскому времени. Матчи состоятся в воскресенье, 21 мая.

    В рамках заключительного тура премьер-лиги пройдут следующие игры:

    «Арсенал» – «Спартак»;

    «Амкар» – «Рубин»;

    ЦСКА – «Анжи»;

    «Оренбург» – «Ростов»;

    «Уфа» – «Урал»;

    «Локомотив» – «Зенит»;

    «Томь» – «Краснодар»;

    «Крылья Советов» – «Терек».

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