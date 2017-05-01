Матчи 30-го тура чемпионата России начнутся в 15.00 по московскому времени
РФПЛ определила время начала матчей 30-го тура чемпионата.
Все игры должны стартовать в 15.00 по московскому времени. Матчи состоятся в воскресенье, 21 мая.
В рамках заключительного тура премьер-лиги пройдут следующие игры:
«Арсенал» – «Спартак»;
«Амкар» – «Рубин»;
ЦСКА – «Анжи»;
«Оренбург» – «Ростов»;
«Уфа» – «Урал»;
«Локомотив» – «Зенит»;
«Томь» – «Краснодар»;
«Крылья Советов» – «Терек».
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