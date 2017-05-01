Форвард «Монако» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями перед полуфиналом Лиги Чемпионов против туринского .

«Мы играем по схеме 4–4–2. Фалькао выступает на позиции центрального нападающего, а я смещаюсь на фланги.

Мне нравится перемещаться по полю, и тренер дает мне свободу действий. Я могу уйти налево, направо или сыграть по центру. Мне это нравится, и я благодарен тренеру за одобрение.

В нашей команде много хороших футболистов, и мы все стараемся на благо клуба, поэтому у нас забивают разные игроки.

Мы очень хотим завоевать трофей, поэтому нельзя полагаться на индивидуальное мастерство — мы должны быть единым целым.

«Ювентус» — это великий клуб. Все знают его историю, великих футболистов, игравших за эту команду. Они прошли «Барселону», которая была фаворитом турнира.

Они показали, что у них есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но мы тоже постараемся пройти в финал.

? Это вратарь, который оставил свой след в истории, один из лучших в мире. Я рад, что буду играть против него.

Мы работаем каждый день, чтобы однажды сыграть против таких футболистов, как Буффон. Когда появляется шанс, хочется выложиться на сто процентов, чтобы забить им», — сказал Мбаппе.