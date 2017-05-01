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    Килиан Мбаппе: «Я хочу забить Буффону»

    Теги Монако Ювентус Джанлуиджи Буффон Лига чемпионов Радамель Фалькао Килиан Мбаппе

    Форвард «Монако» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями перед полуфиналом Лиги Чемпионов против туринского «Ювентуса».

    «Мы играем по схеме 4–4–2. Фалькао выступает на позиции центрального нападающего, а я смещаюсь на фланги.

    Мне нравится перемещаться по полю, и тренер дает мне свободу действий. Я могу уйти налево, направо или сыграть по центру. Мне это нравится, и я благодарен тренеру за одобрение.

    В нашей команде много хороших футболистов, и мы все стараемся на благо клуба, поэтому у нас забивают разные игроки.

    Мы очень хотим завоевать трофей, поэтому нельзя полагаться на индивидуальное мастерство — мы должны быть единым целым.

    «Ювентус» — это великий клуб. Все знают его историю, великих футболистов, игравших за эту команду. Они прошли «Барселону», которая была фаворитом турнира.

    Они показали, что у них есть все, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Но мы тоже постараемся пройти в финал.

    Буффон? Это вратарь, который оставил свой след в истории, один из лучших в мире. Я рад, что буду играть против него.

    Мы работаем каждый день, чтобы однажды сыграть против таких футболистов, как Буффон. Когда появляется шанс, хочется выложиться на сто процентов, чтобы забить им», — сказал Мбаппе.

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