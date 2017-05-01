Зинедин Зидан: «Роналду – лучший, кого мне доводилось тренировать. Жаль, что я не играл с ним»
Тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду.
«Португалец – лучший из футболистов, что были у меня в распоряжении как у тренера. К сожалению, мне не посчастливилось сыграть с Криштиану вместе. Его статистика поражает.
Я играл с бразильским Роналдо, который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они», – сказал француз.
В нынешнем сезоне нападающий «Реала» забил 32 гола в различных клубных турнирах.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.