Тренер Зинедин Зидан высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду.

«Португалец – лучший из футболистов, что были у меня в распоряжении как у тренера. К сожалению, мне не посчастливилось сыграть с Криштиану вместе. Его статистика поражает.

Я играл с бразильским , который был выдающимся футболистом. Завидую им обоим, так как моя статистика не столь ярка. Я раздавал передачи, но не забивал так много и потому не мог испытывать те же чувства, что они», – сказал француз.

В нынешнем сезоне нападающий «Реала» забил 32 гола в различных клубных турнирах.