Полузащитник Денис Глушаков, автор победного гола в матче РФПЛ с (2:1), поделился впечатлениями об игре.

«Сегодня были не «похороны», а очередная победа и гол. Очередная команда, которую мы победили. Болельщики с самого начала сезона кричат, что мы чемпионы – видимо, чувствовали, что будем побеждать. Мы пока не завершили начатое дело, нужно его закончить, и тогда будем кричать. В раздевалке не кричали, просто поздравили друг друга.

Обе команды хотели победить, на то оно и дерби, поэтому были ошибки с каждой стороны.

С ногой у меня все нормально, просто устал, и ее свело. Тошич задел меня совсем немного, больше испуг был, но по ноге попал.

Мы последний раз побеждали ЦСКА два раза в сезоне в 1999 году? Приятно нарушенная традиция», — сказал Глушаков.