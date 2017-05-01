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    Денис Глушаков: «С ЦСКА были не «похороны», а очередная победа и гол»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, автор победного гола в матче РФПЛ с ЦСКА (2:1), поделился впечатлениями об игре.

    «Сегодня были не «похороны», а очередная победа и гол. Очередная команда, которую мы победили. Болельщики с самого начала сезона кричат, что мы чемпионы – видимо, чувствовали, что будем побеждать. Мы пока не завершили начатое дело, нужно его закончить, и тогда будем кричать. В раздевалке не кричали, просто поздравили друг друга.

    Обе команды хотели победить, на то оно и дерби, поэтому были ошибки с каждой стороны.

    С ногой у меня все нормально, просто устал, и ее свело. Тошич задел меня совсем немного, больше испуг был, но по ноге попал.

    Мы последний раз побеждали ЦСКА два раза в сезоне в 1999 году? Приятно нарушенная традиция», — сказал Глушаков.

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