Салли Мунтари ушел с поля в знак протеста против расистских оскорблений

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самовольно покинул поле в матче с (0:1).

Ганский футболист на 89-й минуте пожаловался судье Даниэле Минелли на расистские оскорбления с трибун и попросил остановить игру, за что получил желтую карточку, поскольку судья ничего не слышал.

Мунтари в знак протеста против решения арбитра ушел с поля и кричал в адрес болельщиков сардинского клуба, хлопая себя по руке: «Это мой цвет!»

Тренер «Пескары» заявил: «Он попросил судью вмешаться, но судья сказал, что он ничего не видел и не слышал. Мунтари был прав, но он не должен был уходить с поля».