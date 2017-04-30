Салли Мунтари ушел с поля в знак протеста против расистских оскорблений
Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самовольно покинул поле в матче с «Кальяри» (0:1).
Ганский футболист на 89-й минуте пожаловался судье Даниэле Минелли на расистские оскорбления с трибун и попросил остановить игру, за что получил желтую карточку, поскольку судья ничего не слышал.
Мунтари в знак протеста против решения арбитра ушел с поля и кричал в адрес болельщиков сардинского клуба, хлопая себя по руке: «Это мой цвет!»
Тренер «Пескары» Зденек Земан заявил: «Он попросил судью вмешаться, но судья сказал, что он ничего не видел и не слышал. Мунтари был прав, но он не должен был уходить с поля».
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