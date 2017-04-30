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    Салли Мунтари ушел с поля в знак протеста против расистских оскорблений

    Теги Кальяри Салли Мунтари серия А Италия происшествия болельщики Зденек Земан Пескара

    Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари самовольно покинул поле в матче с «Кальяри» (0:1).

    Ганский футболист на 89-й минуте пожаловался судье Даниэле Минелли на расистские оскорбления с трибун и попросил остановить игру, за что получил желтую карточку, поскольку судья ничего не слышал.

    Мунтари в знак протеста против решения арбитра ушел с поля и кричал в адрес болельщиков сардинского клуба, хлопая себя по руке: «Это мой цвет!»

    Тренер «Пескары» Зденек Земан заявил: «Он попросил судью вмешаться, но судья сказал, что он ничего не видел и не слышал. Мунтари был прав, но он не должен был уходить с поля».

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