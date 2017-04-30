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    Жозе Моуринью: «Мы провели 9 матчей в апреле. Это не для людей. Команда сократилась до 13-14 игроков»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Эшли Янг премьер-лига Англия травмы Суонси Джесси Лингард Люк Шоу Эрик Байи

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей со «Суонси» (0:0) в матче 35-го тура АПЛ.

    О графике и потерях

    «Мы потеряли игроков и потеряли очки, так сегодня был плохой день. Мы не выглядели уставшими и изнуренными, мы и были уставшими и изнуренными.

    Нельзя вырывать игру из контекста – это девятый наш матч в апреле. Это не для людей. Наша команда из 22 игроков сократилась до 13-14 человек, игроки устали.

    Лингард и Янг выглядели острее других, потому что не играли в прошлом матче. Я более чем доволен игроками – они отдали все силы. Я не буду критиковать их».

    О травмах (игру не смогли закончить Люк Шоу и Эрик Байи)

    «Ничего не знаю о травмах. Вероятно, у Шоу серьезная травма. Когда покидаешь поле на 10-й минуте встречи, это должна быть серьезная травма.

    Теперь мы не можем пройти от кровати до туалета и сломать ногу. Предпочитаю не говорить о Джонсе и Смоллинге. лучше скажу о Мате, который делает все возможное, чтобы быть в моем распоряжении.

    В четверг мы отдадим все силы. Не имеет значения, выйдем ли мы в финал Лиги Европы, я доволен ребятами».

    О результате

    «По мне, ничья – это не хорошо, но мои игроки отдали все силы. Мы будем идти до самого конца с таким же настроем. Мы сражаем и не поигрываем.

    «Суонси» был свеж и организован. Они в общей сложности сыграли матчей 40 за сезон».

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