Главный тренер Жозе Моуринью поделился мнением о ничьей со «Суонси» (0:0) в матче 35-го тура АПЛ.

О графике и потерях

«Мы потеряли игроков и потеряли очки, так сегодня был плохой день. Мы не выглядели уставшими и изнуренными, мы и были уставшими и изнуренными.

Нельзя вырывать игру из контекста – это девятый наш матч в апреле. Это не для людей. Наша команда из 22 игроков сократилась до 13-14 человек, игроки устали.

и Янг выглядели острее других, потому что не играли в прошлом матче. Я более чем доволен игроками – они отдали все силы. Я не буду критиковать их».

О травмах (игру не смогли закончить Люк Шоу и )

«Ничего не знаю о травмах. Вероятно, у Шоу серьезная травма. Когда покидаешь поле на 10-й минуте встречи, это должна быть серьезная травма.

Теперь мы не можем пройти от кровати до туалета и сломать ногу. Предпочитаю не говорить о Джонсе и Смоллинге. лучше скажу о Мате, который делает все возможное, чтобы быть в моем распоряжении.

В четверг мы отдадим все силы. Не имеет значения, выйдем ли мы в финал Лиги Европы, я доволен ребятами».

О результате

«По мне, ничья – это не хорошо, но мои игроки отдали все силы. Мы будем идти до самого конца с таким же настроем. Мы сражаем и не поигрываем.

был свеж и организован. Они в общей сложности сыграли матчей 40 за сезон».